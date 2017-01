Pupkin Kabarett Show e i Papu: "I Soliti Ignobili"

TRIESTE - Presi da una forte nostalgia i Papu ritornano sul palco del Miela per rinnovare il sodalizio artistico per la comicità a chilometri zero. Arriveranno a Trieste lunedì 30 gennaio, tempo previsto bello ma freddo, soleggiato ma rigido. Ad accogliere sul palco gli amici pordenonesi la compagnia del Pupkin Kabarett in una eccezionale serata accompagnata dalla straordinaria musica live dell’inossidabile Niente Band in 'trio' e che vedrà anche la presenza del bluesman più longevo e caparbio del Nord Est ovvero Franco 'toro' Trisciuzzi.

I temi dello spettacolo

La serata affronterà tanti temi delicati. Ad esempio: «Bisogna andare al voto anticipato? Forse meglio andarci per tempo perché chi ha tempo non aspetti tempo, come si dice. Ma è vero anche che la fretta è cattiva consigliera e che c’è sempre il pericolo che un voto troppo anticipato si trasformi in un voto precoce. Ecco la soluzione per evitare il voto precoce: mai esagerare con i preliminari e, poi, quando si sente di essere proprio vicini al voto è utile pensare a qualcosa di spiacevole, magari al governo ombra o alle larghe intese». Se non sono dei politologi questi! I Papu interverranno più volte nello spettacolo tentando di riportare all’ordine i picchiatelli triestini e ringrazieranno ufficialmente la città per aver permesso e accolto la bandiera friulana in piazza Unità d’Italia. D’altronde i due comici, per ricambiare la cortesia, hanno già tentato più volte di issare l’Alabarda sul municipio di Azzano X. Purtroppo si son sempre fermati prima al bar e così l’impresa è puntualmente sfumata.

Offerta imperdibile

Sono disponibili per il pubblico due imperdibili offerte: ingresso per 4 spettacoli di Pupkin Kabarett Show a € 35,00. Conservando il biglietto c’è la possibilità di avere un biglietto ‘cortesia’ allo spettacolo Ab Hoc Et Ab Hac, spettacolo pluripremiato dall'eccentrico e talentuoso attore e autore Daniele Parisi il 2 febbraio per la rassegna On/Off i giovedì della prosa curiosa.

Prevendita c/o biglietteria del teatro tutti i giorni dalle 17 alle 19 o sul sito www.vivaticket.it