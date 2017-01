Inaugurazione della mostra personale di pittura e design di Serena Bellini

TRIESTE - Venerdì 3 febbraio alle ore 18, presso la Casa Internazionale delle Donne in via Pisoni 3, si terrà l’inaugurazione della mostra personale A&D (Art & Design) di Serena Bellini. La mostra, a cura di Elisa Vladilo, sarà presentata da Maria Campitelli.

La realizzazione delle opere

L’esaltazione della creatività come dimensione specifica del femminile, è il tema di riferimento per questa mostra, dove il lavoro dell’artista è presentato in modo tale da farlo conoscere nei suoi diversi momenti creativi, da quello ideativo e concettuale del disegno e della pittura, passando per l’elaborazione nel design grafico fino a giungere alla realizzazione del prodotto finale.

La ricerca artistica

La ricerca artistica di Serena Bellini si ispira in particolar modo al mondo floreale, ora osservato dal vero ora attraverso le antiche illustrazioni botaniche; l’artista ne traduce simbolicamente i ritmi, le dinamiche, le trasformazioni. Tutti elementi che uniti danno vita a composizioni vitali e ritmiche, che fondandosi altresì sulla ripetitività del gesto pittorico, si sviluppano consequenzialmente nell’elaborazione di pattern grafici pensati per la decorazione di tessuti, carte, oggetti e accessori.

In mostra opere recenti di pittura su carta e su tela, disegni, stampe e prodotti di design. La mostra sarà visitabile negli orari di segreteria della Casa, dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 19, e in altri orari, su appuntamento. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.serenabellini.it