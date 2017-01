Dipiazza: "Fondamentale difendere l'italianità del Leone"

TRIESTE - «Le Assicurazioni Generali non solo sono un punto di forza del Paese nei mercati finanziari, rappresentano le capacità di Trieste e dell’Italia nel contesto internazionale. Dire Generali significa dire sviluppo economico, culturale e innovazione per Trieste e per la Nazione. Concordo con quanto affermato dalla presidente della Regione Fvg Serracchiani sulla necessità per il Gruppo di mantenere la propria indipendenza e identità nazionale nei mercati internazionali». Lo dice il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza molto attento nel seguire le strategie in essere per difendere l’italianità del Leone.



«Fondato nel 1831 a Trieste, oggi il Gruppo Generali è leader tra le compagnie assicurative italiane riuscendo a consolidare la propria posizione anche tra i maggiori gruppi assicurativi mondiali. Questa amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, è al fianco di Generali ed è intenzionata a consolidare ancora di più la già forte identità che c’è tra il Gruppo e la città, attivando gli strumenti necessari per consentire a Generali di rafforzare la propria leadership», conclude il sindaco di Trieste.