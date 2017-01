Al via le iscrizioni agli asili nido della città

TRIESTE - Al via da lunedì 30 gennaio le iscrizioni agli asili nido, alle sezioni primavera, agli spazi gioco e alle scuole dell'infanzia del Comune di Trieste. «Le iscrizioni - spiega l'assessore all'Educazione Angela Brandi- potranno essere fatte fino al 10 febbraio, anche on line, accedendo al sito della Retecivica (www.retecivica.trieste.it - pagina Educazione) oppure direttamente al sito www.triestescuolaonline.it. Inoltre per tutto il periodo delle iscrizioni, dal 30 gennaio al 10 febbraio, in via dei Capitelli 8, sarà attivo uno sportello dedicato, aperto con i seguenti orari: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12; lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16».

Le novità

«Tra le novità - sottolinea ancora l'assessore Brandi- da quest'anno agli asili nido potranno accedere solo i bambini regolarmente vaccinati, in quanto l'amministrazione comunale di Trieste ha adottato - prima in Italia e seguita ora anche da altre Regioni- questo requisito obbligatorio, che potrà essere confermato dall'apposito modulo autocertificato dai genitori, e contribuire così a far fronte a delle malattie che stanno ritornando, per tutelare al meglio la salute pubblica a partire dai più piccoli. Anche questa scelta -ha concluso l'assessore Angela Brandi- rientra nell'ambito di un più generale e preciso progetto educativo avviato dal Comune di Trieste, che punta a rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie, dando massima attenzione e disponibilità alle vere necessità di genitori e bambini».