Siglato accordo ‘anti-crisi’ fra comune gruppo hHra per il sostegno alle fasce deboli

TRIESTE - Un protocollo operativo ‘anti-crisi’ a sostegno delle famiglie in difficoltà economica è stato firmato il 30 gennaio, in Municipio, dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, con il direttore generale di AcegasApsAmga S.p.A., Roberto Gasparetto, e con Albino Belli, di Estenergy S.p.A, presente anche l'assessore comunale ai servizi e politiche sociali con il direttore di area Mauro Silla. L'accordo, stipulato fra il Comune e le società territoriali del gruppo Hera (acqua, gas ed energia elettrica), che avrà validità fino al 31 dicembre 2019, è finalizzato a sostenere le fasce più deboli della popolazione e disciplinerà la gestione delle sospensioni per morosità, dei piani di rientro e della rateizzazione degli importi dovuti per le utenze, a favore degli utenti segnalati dal servizio sociale comunale. «Un ottimo lavoro – ha detto il primo cittadino - frutto di una proficua collaborazione fra Comune e Gruppo Hera a cui va un sentito ringraziamento e un plauso all'assessore Grilli e ai suoi collaboratori che operano alacremente nell'ambito dei servizi sociali in questo particolare momento di crisi per tante persone».

Un ampliamento della durata delle dilazioni

Positivo anche il commento dell'assessore Grilli, che si tratta di «un percorso che vogliamo continuare attraverso un contributo finalizzato ad aiutare le famiglie per garantire loro una vita dignitosa e che ha consentito di alleviare le preoccupazioni a ben 200 nuclei famigliari solo nel 2016». Gasparetto e Belli hanno rilevato l'importanza del rinnovo per la terza volta di un accordo che grazie al supporto del Comune permette di assistere nei piani di rientro queste famiglie, e che quest'anno aggiunge un'ulteriore miglioria con l'ampliamento della durata delle dilazioni che prevede rateizzazioni fino a 9 mesi, scongiurando così l'interruzione del servizio.

I criteri

Obiettivo del protocollo infatti, è quello di fronteggiare il rischio di distacco di questi servizi a clienti che, per situazioni di disagio economico temporaneo o continuativo, non siano in grado di garantire il pagamento delle bollette. In base ai criteri indicati nel «Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle persone e della famiglia», il servizio sociale comunale individuerà i soggetti che potranno beneficiare del protocollo. E le procedure per la gestione delle sospensioni per morosità, le modalità di rateizzazione del pagamento, con l’obiettivo di prestare un aiuto concreto alle famiglie economicamente più fragili, sostenendole in un percorso di autonomia.