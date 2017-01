Serracchiani fa visita a tre eccellenze del territorio triestino

TRIESTE - La presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha visitato tre realtà di spicco nel territorio di Trieste. Si tratta della Italspurghi Ecologia, azienda di riferimento nel settore della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, e, in campo sportivo, della Società Triestina della Vela, che ha sede sulle Rive, e della Pallanuoto Trieste, quest'ultima nella piscina che la società ha in gestione nel rione di San Giovanni.

«Realtà - ha rilevato la presidente del Friuli Venezia Giulia - che sono riconosciute a livello non solo regionale ma nazionale».

L'Italspurghi, che sorge nella zona industriale di Trieste e di cui è titolare Gianfranco Cergol che l'ha fondata nel 1984, è un'azienda «che sfiora i 100 dipendenti e che svolge - così Serracchiani - un'attività delicata sul tema dei rifiuti, dell'ecologia e del risanamento ambientale, quindi importante per il nostro territorio».

Le altre due visite della presidente della Regione hanno riguardato due epicentri di attività sportiva, la Società Triestina della Vela e la Pallanuoto Trieste. La prima, fondata nel 1923, vanta oltre 600 soci e soprattutto impegna 250 giovanissimi in progetti di avvicinamento e istruzione velistica. «E' notevole l'attenzione della Triestina della Vela per i ragazzi da parte di una società storica che punta a nuovi investimenti sulla struttura per dare ulteriore impulso all'attività», ha detto la presidente, facendo riferimento al progetto già autorizzato di realizzare sulla copertura della sede una sala atleti autofinanziata. Assonometria e altre slide dell'ampliamento sono stati illustrati a Serracchiani dal presidente della società, Marco Penso.



Nella piscina del rione di San Giovanni, dotata di una piscina di 25 metri e di tutte le funzionalità annesse, è stato il presidente della Pallanuoto Trieste, Enrico Samer, a fare gli onori di casa. Anche in questo caso l'attività agonistica sta dando grandi risultati con 200 atleti i cui apici sono le squadre di A1 maschile e A2 femminile, punta di un iceberg che fa conto su 700 ragazzi. «Pallanuoto Trieste - ha osservato Serracchiani -

è un orgoglio non soltanto della città di Trieste e della nostra regione ma anche una realtà affermata a livello nazionale, che dimostra come il Friuli Venezia Giulia sia una regione molto dedita allo sport e con una percentuale record di praticanti».

Insieme alla presidente Serracchiani ha preso parte alle visite odierne il consigliere regionale Emiliano Edera.