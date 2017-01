Basket: in crescita dell'8% il pubblico nei palazzetti

TRIESTE – La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti i i dati relativi al seguito della A2 alla fine del girone di andata. L’incremento globale di pubblico nella seconda lega nazionale rispetto alla scorsa stagione è del 8,1%, crescita che sale al 21,3% se rapportata a due stagioni or sono. Più che significativo il dato fatto registrare in tal senso da Alma Pallacanestro Trieste, seconda per aumento di spettatori rispetto alla scorsa stagione con un eloquente +39,3%, davanti a Jesi, Virtus Roma e Roseto e dietro solo alla Fortitudo Bologna (+42,2%), che però l’anno scorso aveva giocato le prime due partite sul neutro di Rimini.



Per Alma Pallacanestro Trieste i dati estremamente positivi non finiscono qui: con 32.209 spettatori nel girone di andata la città si classifica al quarto posto per pubblico nell’intera Serie A2, alle spalle soltanto delle due bolognesi e di Treviso, con una media che supera le 4mila persone a partita (4.026 per la precisione). Nello specifico di quest’ultimo dato il terzo posto, occupato dalla Virtus Bologna, dista soltanto otto unità, le ‘V nere’ hanno infatti una media di 4.034 presenze per partita, avendo però beneficiato degli oltre 9mila spettatori fatti registrare nel derby con la Fortitudo. Trieste si piazza poi sul podio quanto a incassi globali e medi a gara, dietro alle due bolognesi e davanti alla De’ Longhi Treviso. Il derby con Udine è il secondo match più seguito della stagione, dopo quello tra le due squadre bolognesi. Il risultato di domenica scorsa, con 4.233 spettatori, è in linea con il trend di crescita, e ulteriori numeri sopra la media sono attesi per il 'big match' di domenica, che sarà anche 'partita Sky', garantendo ulteriore pubblico televisivo.



Guardando appunto già al match di domenica contro la Fortitudo che con la Virtus e Treviso superano di poco Trieste, sarà una partita ad alta partecipazione visto che da Bologna sono attesi già più di 300 tifosi.

La prevendita per la partita di domenica prossima è già iniziata da Ticket Point e proseguirà fino a sabato, con orario 8.30-12.30 e 15.30-19. Domenica dalle 12 sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino all’esterno dell’Alma Arena.

Ai dati resi noti dalla Lega Pallacanestro si sommano infine anche quelli relativi ai social media, con la crescita dei fan e dell’engagement, e del sito web, con un elevato livello di partecipazione ai sondaggi proposti sul nuovo sito internet della società, online da dicembre.