Trieste, al via la stagione cameristica 2017

TRIESTE – Un viaggio armonico lungo 15 concerti, al via lunedì 30 gennaio: aperta la Stagione Cameristica 2017 di Chamber Music e a siglare l’inaugurazione, al Teatro Verdi di Trieste - Sala Victor De Sabata, è stata una formazione di 'all stars', gli Slowind, composto dalle prime parti della Filarmonica di Lubiana. Slowind è un Ensemble di riferimento nel panorama internazionale, un quintetto stabile (ormai l'unico stabile di strumenti a fiato!) che si esibisce con successo nei maggiori teatri e festival internazionali.

Il programma

A Trieste sarà di scena in un programma raffinato e trasparente, sul filo rosso di 'Contrasti a cinque': da Mozart a Ligeti, con musiche per quintetto a fiati e con la ‘chicca’ di una nuova partitura di Nina Šenk 'Silhouettes and Shadows', proposta in prima esecuzione assoluta. Aleš Kacjan flauto, Matej Šarc oboe, Jurji Jenko clarinetto, Metod Tomac corno e Paolo Calligaris fagotto: sono loro i cinque Slowind e ci guideranno al Verdi attraverso la 'Serenata in do minore K.388' di Wolfgang Amadeus Mozart, le 'Sei Bagatelle' e i 'Dieci pezzi per quintetto di fiati' di György Ligeti. Proprio nel cuore della performance triestina, al centro del concerto è in programma la prima esecuzione di Nina Šenk. Il concerto si attua in collaborazione con il Credito Cooperativo del Carso Zkb.

Partner dell'iniziativa

Diretta da Fedra Florit, la Stagione Cameristica 2017 dell’Associazione Chamber Music è realizzata in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste, con il contributo del Ministero Mibact. Partner sono inoltre Banca Mediolanum, Itas Assicurazioni, Suono vivo - Padova, Zoogami, mediapartner il quotidiano Il Piccolo e la sede Rai Fvg.

Abbonamenti

Gli abbonamenti, con diverse formule e un occhio speciale per i più giovani, sono operativi dal 18 gennaio presso TicketPoint, tel 040.3498276/7. Info Associazione Chamber Music, tel. 040.3480598 www.acmtrioditrieste.it

Slowind

Slowind include nel suo repertorio le maggiori opere classiche, ma affronta con particolare attenzione anche i più recenti lavori dei compositori contemporanei. Si esibisce usualmente in molti festival e stagioni concertistiche in Europa (Lubiana, Venezia, Firenze, Berlino, Vienna, Berna, Bruxelles, Budapest, Friburgo, Strasburgo, Zagabria, Copenhagen, etc.) e nel mondo (USA, Canada, Messico, Mongolia, Giappone etc.).

Gli impegni più recenti vedono la presenza dello Slowind come ensemble in residence al festival di musica contemporanea a Takefu in Giappone (2015), il concerto d'apertura alla Biennale di Venezia 2015, un concerto a Ginevra in collaborazione con l’Ensemble Contrechamps.

Inoltre, dal 1999 organizza annualmente a Lubiana un importante Festival di musica da camera con numerosi e importanti ospiti, come Heinz Holliger, Arvid Engegard, Aleksandar Mad¸ar, Alexander Lonquich, Vinko Globokar, Emanuele Torquati, Jurg Wyttenbach, Martin Smolka, Muriel Cantoreggi, Christiane Iven, Steven Davislim, Robert Aitken, Toshio Osokava, Daj Fujikura, Matthias Pintscher, Ivan Fedele, ecc.

Per i successi in campo internazionale ha ricevuto il Premio Città di Lubiana nel 2000 ed il Premio Prešeren nel 2003.