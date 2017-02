Trieste prepara la sfida a Treviso con buone notizie dall'infermeria

TRIESTE - Il countdown che porterà i biancorossi al big match di domenica con la Fortitudo Bologna di Boniciolli (palla a due all’Alma Arena alle 14.15 con diretta Sky) è ufficialmente iniziato martedì con una doppia seduta per i ragazzi di Dalmasson, andata in scena come consuetudine nell’impianto di via Flavia.

Settimana iniziata con un sospiro di sollievo dall’infermeria, dal momento che gli esami strumentali cui si è sottoposto ‘Lollo’ Baldasso nella giornata di lunedì, non hanno evidenziato criticità che possano compromettere le prestazioni della giovane guardia piemontese dell’Alma. ‘Lollo’ è quindi da ritenersi a tutti gli effetti a disposizione, sia per le sedute di allenamento che, naturalmente, per i prossimi impegni di campionato.

Occorrerà invece ancora qualche giorno per stabilire con precisione il rientro in gruppo di ‘Bobo’ Prandin, ma dagli esami sostenuti lunedì filtra senza dubbio ottimismo. Il decorso dello strappo muscolare subito dalla guardia 30enne dell’Alma, in occasione del recupero di campionato a Ferrara del 10 gennaio scorso, sta infatti procedendo nel miglior modo possibile. Ora il referto passerà nelle esperte mani del professor Rocchi che, in sinergia con il dottor Palombella, stabilirà l’ultima parte del programma di riabilitazione. Superato questo step ‘Bobo’ potrà gradualmente essere reinserito in gruppo, iniziando così a recuperare un’integrità e una forma sufficienti per tornare ad essere a tutti gli effetti disponibile.