Eventi in città, ecco una selezione

TRIESTE – Ecco qui alcuni appuntamenti in programma il primo febbraio in città.

‘Incontriamoci #abassavoce’

Prosegue il ciclo ‘Incontriamoci #abassavoce’, promosso dal Progetto locale Nati per Leggere, in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private del territorio provinciale. In programma letture individuali o per gruppi omogenei d’età, consigli di lettura e informazioni sui benefici della lettura condivisa in famiglia dai primi mesi di vita ai 6 anni. Due gli appuntamenti di questa settimana: mercoledì primo febbraio, dalle 16.30 alle 17.30, al Pollicino Spazio Gioco e Ludoteca (Borgo San Mauro 124), in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Quercia; venerdì 3, dalle 10 alle 12, le volontarie saranno presenti all'Ambulatorio vaccinale del distretto 3 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (Via Valmaura 59), per fornire consigli ed esempi di lettura alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni presenti. Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.

Eventi al Revoltella

Mercoledì primo febbraio, alle 17, avrà inizio una serie di conferenze che si terranno nell’auditorium del Museo Revoltella con cadenza settimanale, finalizzate all’approfondimento di alcune tematiche e argomenti specifici delle diverse raccolte dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste che, come noto, si caratterizzano per la notevole ricchezza e la straordinaria varietà del loro patrimonio. Ogni mercoledì e fino al 5 aprile, si alterneranno in auditorium i conservatori dei musei, gli archivisti, i bibliotecari e gli addetti culturali che quotidianamente operano nelle nostre strutture museali e anche i curatori di mostre e studiosi che hanno condiviso il lavoro degli operatori di questo settore, nell’ambito delle varie iniziative espositive e culturali promosse in questi anni. Mercoledì 1 febbraio L'appuntamento in programma, si intitolerà: ‘Le vedute di Venezia, città d’origine del fondatore, nelle raccolte del Museo Revoltella’, a cura di Susanna Gregorat, Conservatore del Museo Revoltella.

‘Da Trieste alla Luna in stereo 3D’

Nuovo appuntamento con le visite guidate gratuite alla mostra ‘Da Trieste alla Luna in stereo 3D: vedere il mondo e restargli nascosto’, a cura di Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e della Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte e curatore dell'esposizione. Mercoledì 1 febbraio, alle 16, si potranno provare le emozioni della visione stereoscopica, muovendosi in uno spazio interattivo e scoprire quali erano le località turistiche più alla moda tra Otto e Novecento. I visitatori potranno effettuare un viaggio nel tempo per scoprire gli scatti tridimensionali ottocenteschi che hanno reso popolare la fotografia, non solo un viaggio nei luoghi turistici: partendo da Trieste, attraverso l'Italia, il mondo occidentale e orientale ma anche nei luoghi patriottici come la casa e la tomba di Garibaldi a Caprera. Gli scatti in 3D raccontano tutte le fasi del pellegrinaggio compiuto dai triestini nel 1907, in occasione del centenario dalla nascita dell'Eroe dei due mondi. Inoltre, si scoprirà la storia del ‘Bacio nella Luna’, romantica suggestione ideata dal triestino Filippo Zamboni, che persino Italo Svevo cita nella ‘Coscienza di Zeno’.

Utoya al Rossetti

‘La strage di Utoya del 2011 ispira prima un libro-inchiesta di Luca Mariani e ora uno spettacolo teatrale fortemente emozionate: Utoya scritto da Edoardo Erba e diretto da Serena Sinigaglia. Ne sono protagonisti – alla Sala Bartoli per il cartellone altripercorsi del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dal 31 gennaio al 5 febbraio – Arianna Scommegna e Mattia Fabris’.Utoya va in scena alla Sala Bartoli martedì 31, e venerdì 3 febbraio alle 19.30, mercoledì giovedì e sabato alle 21 e chiude le repliche domenica 5 febbraio alle 17.

La moda di scena al Miela

Prosegue al Teatro Miela la rassegna dedicata alla Moda e ai suoi più importanti ed esclusivi stilisti. Dopo la prima parte dedicata alle creazioni di Alta Moda delle maison Yves Saint Laurent, Dior, Valentino questa seconda parte è dedicata a nomi rivoluzionari e innovativi che indagano attraverso la forma, la geometria, l’irriverenza, la creatività e la provocazione una nuova forma d’arte sempre in costante e continua evoluzione. Il pret à porter, lo street style e l’haute couture si sfidano, incrociano. Mercoledì 1 febbraio ci sarà la proiezione di Notebook on Cities and Clothes di Wim Wenders. L'appuntamento è per le 21.