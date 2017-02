AAA cercasi realtà giovanili interessate a partecipare al Progetto Area Giovani!

TRIESTE - Essere giovani attivi sul territorio, diventare una risorsa per la comunità, contribuire, con la propria creatività ed energia, all’organizzazione di attività o iniziative, da parte dei giovani, dai 14 ai 35 anni, si può! Con questo obiettivo è partita la procedura di accreditamento per l’individuazione di realtà giovanili interessate a partecipare al Progetto Area Giovani del Comune di Trieste, quindi a utilizzare gli spazi e i servizi del Polo Giovanni Toti, sviluppando il proprio potenziale relazionale e progettuale su molte aree tematiche (creatività e innovazione, formazione e lavoro, partecipazione e cittadinanza, mobilità internazionale, attività sportive, arte e cultura e benessere).

Chi può fare richiesta?

Possono presentare la richiesta di accreditamento al Progetto le associazioni, i comitati/gruppi informali composti prevalentemente da giovani 14/35 anni (almeno l'80% dei componenti, come previsto dalla legge 5/2012) con sede e attività nel Comune di Trieste. Le finalità alle quali si ispirano le attività dei soggetti richiedenti devono essere apartitiche, non violente, senza scopo di lucro, improntate a principi di democrazia e uguaglianza. È necessario compilare il modulo online e inviarlo all’indirizzo pologiovani.toti@comune.trieste.it entro il 17 febbraio 2017, indicando nell’oggetto la dicitura «Richiesta di accreditamento PAG – Progetto Area Giovani».

Obiettivi

L’iniziativa, promossa dall’assessorato ai Giovani del Comune di Trieste, ha lo scopo di far emergere le realtà formali e informali dei giovani della città, facilitarne le modalità di incontro, favorire il protagonismo e la socializzazione, oltre ai percorsi di crescita personale e di qualificazione del tempo libero. Il Progetto Area Giovani, infatti, oggetto lo scorso novembre di una delibera che ha ridisegnato gli indirizzi per le politiche giovanili del Comune di Trieste, promuove gli spazi di visibilità dei giovani in città attraverso la valorizzazione della opportunità e la creazione di reti per promuoverne le prospettive positive.

Informazioni: www.retecivica.trieste.it | www.triestescuolaonline.it | pologiovani.toti@comune.trieste.it | 040.348 58 18 dal lunedì al sabato 14.30-19.30 | Facebook |