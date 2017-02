Molestie agli avventori di un locale della città e resistenza: giovane straniero nei guai

TRIESTE – Stava molestando e infastidendo alcune persone all’esterno di un locale notturno nei pressi di piazza Unità, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. È accaduto la notte del primo febbraio a Trieste.

I fatti

Gli uomini della squadra volante della locale Questura, in servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane e lo hanno invitato a desistere dal suo comportamento. Il ragazzo però - risultato poi essere un cittadino straniero, Z.C., queste le iniziali, nato nel 1985 e residente in città - ha pesantemente oltraggiato gli operatori opponendo anche resistenza e rifiutandosi di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Il 32enne è stato quindi accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.