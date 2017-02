Arte4, Battistella, Fattori: mostra collettiva di sei artiste

TRIESTE - Il ruolo e funzione dell'arte nella vita delle persone e nella società, specie in momenti difficili, e il significato di offrire i risultati della propria ricerca artistica al giudizio del pubblico e della critica, gli

elementi sui quali si è incentrato l'intervento del vicepresidente del Consiglio regionale Paride Cargnelutti che, nella pausa dei lavori d'Aula, ha inaugurato tre rassegne frutto del lavoro di sei artiste del Friuli Venezia Giulia. Un approccio multiplo all'arte con l'esposizione collettiva di tre mostre, del tutto diverse l'una dall'altra, che resteranno allestite fino al 7 marzo.



La mostra fotografica "Io, il pescatore, la laguna. Uno sguardo sull'anima" è l'esito di una lunga ricerca dell'artista udinese Sonia Fattori, che per oltre un anno ha indagato con l'obiettivo un ambiente naturale di grande bellezza come la laguna di Marano e la vita e il lavoro dei pescatori, affiancando uno di loro in un rapporto privilegiato anche con la sua famiglia.



Ci sono poi le opere dell'artista arredatrice palmarina Marina Battistella, che in queste sale ha portato il frutto del suo interesse per rappresentazioni materiche in cui le ragioni dello spazio e della materia trovano equilibrate combinazioni. Infine, l'esperienza del Gruppo Arte 4, nato nel 2000 e attualmente composto da Renza Moreale, Annalisi Iuri, Silvana Croatto e Paola Bellaminutti: che prende vita dalla voglia di sperimentare approcci diversi alla creatività artistica che le ha portate a lavorare in gruppo convogliando la propria individuale ispirazione su una stessa opera nella quale imprimere le caratteristiche espressive di ognuna, senza prevaricazioni, ma nel segno di un rispetto reciproco.



«Un percorso non certo facile, che a loro ha dato ragione della tenacia con cui perseguono l'obiettivo di "parlare artisticamente insieme" e che può essere - ha sottolineato poi Cargnelutti - un utile esempio anche per quanti operano in tanti altri ambiti». L'esposizione è aperta al pubblico da lunedì a giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdi solo al mattino dalle 9.30 alle 13.30.