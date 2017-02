Pakistano arrestato: stava facendo entrare in Italia 12 clandestini, 5 i minori

TRIESTE - Un cittadino pakistano di 18 anni, S.K., queste le iniziali, è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dagli agenti della polizia di frontiera di Trieste. Lo straniero e altri dodici migranti, tra afghani, iraniani e pakistani, sono stati rintracciati nella mattinata del primo febbraio nel Comune di San Dorligo della Valle mentre camminavano in piccoli gruppi.

Tutti, tranne l’arrestato, sono risultati irregolari in Italia

Dalle successive verifiche è emerso che S.K. avrebbe svolto il ruolo di passeur del gruppo. Da qui l’arresto del giovane pakistano, che ora si trova nel carcere locale. Al termine degli accertamenti, i minorenni del gruppo, sette, sono stati affidati a un’idonea struttura cittadina; dei cinque adulti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, tre hanno richiesto asilo politico, per gli altri due è stato, invece, avviato il previsto procedimento amministrativo di espulsione. Tutte le attività sono state svolte con l’ausilio di personale dell’esercito italiano in forza al reggimento Piemonte cavalleria di Trieste, che da oltre un anno collabora con la polizia di frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.

Traffico di sostanze stupefacenti

Sempre nella giornata del primo febbraio, un cittadino estone di 29 anni, F.N. le iniziali, è stato arrestato in località Fernetti per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, in procinto di lasciare il Paese a bordo di un autobus, è stato trovato in possesso di circa un kg di sostanza stupefacente appartenente alla categoria degli oppiacei sotto forma di compresse. Il mezzo su cui viaggiava il comunitario è stato fermato dalla Polizia di Frontiera nell’ambito delle consuete attività di retrovalico. Durante il controllo dei documenti, agli agenti non è sfuggito il comportamento sospetto dell’uomo che cercava di nascondere una grossa busta di nylon. Da qui la scoperta e il successivo sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto del passeggero estone, che ora si trova nel carcere del Coroneo.

L’attività della polizia

Si stanno intensificando in questo periodo le attività della Polizia di Frontiera mirate alla repressione e prevenzione della criminalità transfrontaliera, tra cui per l’appunto l’immigrazione irregolare e il traffico di stupefacenti. Inoltre, dall’inizio dell’anno, nelle ore notturne, l’intera fascia confinaria è interessata dalla vigilanza coordinata delle pattuglie italiane e slovene, come stabilito dal Protocollo d’intesa firmato lo scorso dicembre dalla Polizia di Frontiera italiana e da quella della vicina Repubblica di Slovenia.