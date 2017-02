TRIESTE - Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione al Tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele. Ma legato alla tradizione c’e’ anche un famoso detto popolare.

Il detto

A Trieste, infatti, per la Candelora c’è un proverbio per il quale esistono versioni e varianti diverse regione per regione, ma con lo stesso significato.