Ferriera: Dipiazza chiede alla Regione di trovare soluzione lavorative alternative

TRIESTE - «L’amministrazione comunale da me guidata, relativamente alla questione Ferriera di Trieste, è particolarmente attenta alla tutela della salute dei cittadini, dei lavoratori e dell’ambiente e a garanzia di ciò sta portando avanti un’operazione di massima attenzione, trasparenza e controllo sul rispetto degli accordi che stanno permettendo allo stabilimento di produrre. E' altresì impegnata sia a confrontarsi, in accordo con i soggetti competenti, sulle soluzioni migliori da mettere in campo per garantire i livelli occupazionali nella situazione in cui l’aria caldo dello stabilimento venisse chiusa perché incompatibile con la salute pubblica, sia ad avviare un percorso strategico di sviluppo della portualità». Lo anticipa il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che venerdì, su invito della Prefettura, incontrerà la Regione Fvg, l’Arpa Fvg e i sindacati sul tema Ferriera di Servola.

«Premettendo che non ci sono lavoratori di serie A e serie B – continua Dipiazza – e che già il territorio, sotto il silenzio generale, ha purtroppo perso molti posti di lavoro in comparti non meno importanti, ma sicuramente meno interessanti mediaticamente, è mia intenzione chiedere alla Regione Fvg, competente sul tema del lavoro, di aprire un tavolo di confronto su questo aspetto in modo da poter ottimizzare le soluzioni che il Comune può già presentare con quelle che proporrà la Regione Fvg. Tutto ciò per essere pronti ad agire e non dover gestire l’emergenza».

«Inoltre – continua Dipiazza – considerando che la vocazione e la crescita di Trieste non è rintracciabile nell’industria pesante, ma nel turismo, terzo settore e in particolar modo portualità, è opportuno confrontarsi con l’Autorità Portuale per iniziare a ragionare su come potrà essere bonificata, riqualificata e riconvertita a fini portuali la superficie dove ora insiste l’area a caldo. La proprietà dello stabilimento siderurgico troverà sempre in questa amministrazione un interlocutore serio e propositivo per lo sviluppo del laminatoio, della logistica e di quant’altro venga proposto avendo ben presente che prima di tutto c’è sempre l’interesse alla tutela della salute e dell’ambiente».