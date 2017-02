Nove arresti per traffico internazionale di stupefacenti

TRIESTE – In sei sono finiti in carcere, per altri tre, invece, sono scattati gli arresti domiciliari. È questo il risultato dell’operazione 'Quadrifoglio 2015', le cui indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono durate oltre un anno. Le accuse sono quelle di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di marijuana e cocaina. Inoltre, per quattro delle persone coinvolte si aggiunge la detenzione e trasporto illegale di più armi comuni da sparo.

Sodalizio criminale radicato

Le indagini hanno portato a galla un vero e proprio sodalizio criminale radicato e operante a Trieste e con collegamenti in Spagna e Colombia. A capo della cellula c’era S.C.J.A., colombiano dell’88, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e altro, e risultato essere nullafacente. Al suo fianco, la compagna B.L.K.M., dominicana del ’90, a sua volta pregiudicata per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Era proprio la ragazza che lo sostituiva in caso di assenza e manteneva i rapporti con gli altri. Per entrambi l’arresto è scattato lo scorso 14 gennaio. La coppia, in primis il ragazzo, si è occupato dell’approvvigionamento dalla Spagna o dalla Slovenia di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana, nonché di armi, destinati al mercato locale e spacciati da ‘uomini’ di fiducia. Fra i quali A.P.L.A., a sua volta coadiuvato da S.L.H.L., detto Paco e da R.G.C.A., detto Andres, fermati lo scorso 19 gennaio.

Ma l’intreccio non finisce qui

B.L.K.M. era aiutata nelle sue mansioni dalla madre, nulla fecente e incensurata. La donna, del ’68, sostituiva la figlia in caso di assenza, inoltre la accompagnava agli incontri con i corrieri dai quali ritirava la droga e nei viaggi in Spagna per consegnare al compagno della giovane, il capo, il denaro da investire in nuovi acquisti illeciti. Al contempo la 48enne era anche incaricata di effettuare attività di controllo nei pressi dei centri di spaccio per assicurarsi che non vi fossero agenti in borghese o macchine civetta a sorvegliare la zona.

La saga famigliare non si limitava a questo

Coinvolta negli illeciti, infatti, anche la madre di lui, colombiana del ’71, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. La donna ha consegnato al figlio 22 mila euro per acquistare lo stupefacente, oltre a fornirgli numerose schede telefoniche attivate a nome di cittadini stranieri inesistenti o ignari.

Quattro gli italiani coinvolti

Tre uomini e una donna (casalinga pregiudicata), tutti triestini, hanno partecipato al traffico a vario titolo: autisti, corrieri per le dosi da spacciare o per il denaro. La droga giungeva in Italia con 'consegne a domicilio'; a Trieste era stata predisposta una rete di spaccio, i cui componenti svolgevano compiti ben determinati che andavano dal reperire le basi logistiche, alla conservazione della droga, fino allo spaccio al minuto, garantendo al gruppo un introito di circa 60 mila euro al mese. A conclusione di articolate e complesse attività di indagine, il personale della squadra mobile di Trieste e del commissariato di Muggia, nelle prime ore di giovedì 2 febbraio, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Trieste su richiesta dei Pubblici Ministeri Dda titolari del fascicolo processuale.