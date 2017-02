Altri 181 alloggi in stato di abbandono recuperati grazie alla Regione

TRIESTE - Altri 181 alloggi in stato di abbandono ubicati in diversi centri storici della regione potranno essere recuperati con contributi regionali. E' l'effetto della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro, che ha prenotato risorse per ulteriori 10 milioni di euro da utilizzare per scorrere la graduatoria del cosiddetto 'Bando Riuso'.



«Con questa delibera portiamo a 31,5 milioni di euro le risorse pubbliche destinate a questo innovativo canale contributivo introdotto nel 2015, che ha riscosso grandissimo successo in tutti i comuni della regione, sia per le iniziative dei privati che delle imprese», spiega Santoro ricordando come il provvedimento si inserisca «nella più ampia politica di riforma della casa che tiene conto delle rinnovate esigenze dei privati proprietari di immobili inutilizzati, e allo stesso tempo, offre risposte concrete alla crisi dell'edilizia, contribuendo al rilancio del settore, senza incidere ulteriormente sul consumo di suolo, ma incidendo sul recupero del patrimonio esistente».



Per effetto di questo provvedimento viene finanziata la realizzazione di ulteriori 181 alloggi, che si aggiungono ai 643 già recuperati con i contributi erogati nel 2015 e nel 2016.

Il Bando del 2015 ha previsto la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo nei centri storici.

Il servizio edilizia provvederà a dare comunicazione scritta ai titolari delle domande finanziate, nonché degli eventuali ulteriori scorrimenti che si renderanno possibili nei casi di rinunce o archiviazioni.