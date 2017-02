'Al Bagatto' miglior ristorante di Trieste

TRIESTE - 'Al Bagatto' di Roberto Marussi è stato decretato quale miglior ristorante di Trieste. A stabilirlo è stata la guida 'Best Gourmet', secondo la quale il locale di via Cadorna spicca per eccellenza, forte di 5 piatti, il massimo della valutazione, per la bontà del cibo e di 4 punti e mezzo per la sua cantina.

'Best Gourmet', fedele alla filosofia del suo ideatore e presidente Maurizio Potocnik, trova nel territorio dell’Alpe Adria il suo humus naturale, l’area fertile in cui individuare le eccellenze enogastronomiche.

La nuova edizione della guida composta da 600 pagine a colori racconta, segnala e promuove la migliore ristorazione con 350 tra ristoranti di cucina tradizionale, creativa-moderna, trattorie, osterie con cucina e 150 grandi vini con una forte identità.