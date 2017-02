Picchia il padre mentre è nel letto, non è la prima volta: denunciato

MUGGIA – Picca l’anziano padre mentre si trova a letto. Per lui 30 giorni di prognosi. Non è, purtroppo, la prima volta. L’uomo è infatti già stato vittima in passato di maltrattamenti da parte del figlio, che aveva denunciato.

Lo scorso 2 febbraio, le nuove percosse

L’uomo per proteggersi e per evitare ulteriori conseguenze si è rinchiuso nel bagno e con il cellulare ha telefonato al 113 per chiedere aiuto. Il figlio, G.M., un uomo del 1971, è stato denunciato e allontanato dalla casa dei genitori. Nei giorni scorsi, inoltre, uno dei due cani (un pastore belga e un doberman) di G.M., aveva morso l’anziano a un piede, a suo dire, aizzatogli contro proprio dal figlio, costringendolo a recarsi al pronto soccorso per le cure del caso.

L’intervento dei sanitari è stato necessario

Tornando a quanto accaduto il 2 febbraio, dopo la chiamata dell’anziano padre, gli uomini della squadra volante del commissariato di Muggia sono intervenuti nell’abitazione che si trova nei pressi del Rio Ospo. Lì gli operatori hanno trovato l’anziano con lesioni in alcune parti del corpo. È stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure, accompagnandolo successivamente al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, dove gli sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi. Nel frattempo gli agenti hanno identificato il figlio e hanno effettuato i dovuti riscontri.

Maltrattamenti in famiglia e sugli animali

Per il 46enne è scattata la denuncia, in stato di libertà, per maltrattamenti in famiglia e sugli animali. Proprio così. Gli agenti, giunti sul posto dopo la richiesta d’aiuto del padre, hanno notato le precarie condizioni di vita degli animali. Inoltre, sentito il parere di un veterinario dell’azienda sanitaria, è emerso che la detenzione dei due animali - rinchiusi in una gabbia a due comparti collocata nel vano posteriore di un furgone di proprietà che sostava nel giardino di casa – non era compatibile con il loro benessere, gli operatori li hanno sequestrati e affidati a un ente specifico.