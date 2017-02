Lavoro: sul sito della Regione 2.097 offerte in sei mesi

TRIESTE - Dal 1 giugno 2016 a oggi sono 3.697 i posti di lavoro, per un totale di 2.097 offerte, resi noti a chi cerca un impiego attraverso la pubblicazione sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

I dati indicano una crescita costante degli internauti che si rivolgono all'apposita maschera, cui si accede direttamente da QUI, e dal banner 'formazione lavoro' che compare sulla homepage del sito istituzionale della Regione.



Complessivamente, dal 16 agosto a oggi sono state 291.501 le ricerche sulla pagina - un vero e proprio sportello aggiornato in tempo reale -, frutto di 158.819 visite, le quali sono più che raddoppiate nell'arco di cinque mesi passando dalle 11.512 di agosto alle 34.281 di gennaio 2017. Anche il numero delle ricerche (originate dalle visite - quindi ogni visita può produrre più ricerche) è salito, su base mensile, da 25.999

(agosto 2016) a 60.980 (gennaio 2017). Di pari passo è cresciuto il numero delle offerte di lavoro pubblicate ogni giorno: dalle 107 di giugno del 2016 alle 251 di gennaio 2017. Nei soli primi quattro giorni di febbraio ne sono state raccolte altre 51.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto - ha commentato il direttore regionale centrale del Lavoro Nicola Manfren - e consapevoli che abbiamo delle praterie da battere e che siamo pronti ad aggredirle».

Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, può rivolgersi all'Agenzia regionale per il lavoro per ottenere il servizio di ricerca del personale e ottenere l'inserimento della propria offerta nel sito; allo stesso modo, qualsiasi persona interessata può candidarsi a ottenere il posto disponibile.



A titolo esemplificativo, le ultime due proposte inserite a sistema riguardano due privati. La società InRail, con la collaborazione delle strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, cerca 20 nuove figure professionali di formatore treno e verificatore dei veicoli ferroviari che, una volta selezionate a cura del Centro per l'impiego di Udine, seguiranno inizialmente un intenso programma di formazione per poi essere inserite a pieno titolo negli organici aziendali. L'Azienda di autotrasporti Chiarcosso Srl di Udine ricerca, a sua volta, dieci autisti di terzo livello denominazione 'super' da inserire in organico. I candidati selezionati saranno assunti inizialmente con contratto a tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione al termine dei sei mesi. «Il successo della veicolazione di posti di lavoro attraverso il sito della Regione, 'best practice' a livello nazionale - ha concluso Manfren -, conferma che il pubblico può giocare sullo scacchiere del mercato del lavoro un ruolo di 'player' totale, capace quindi di convogliare le esigenze dei privati nell'interesse generale della collettività».