Politiche abitative: dal 6 febbraio via agli sportelli "Risposta Casa"

TRIESTE - Con lunedì 6 febbraio, e a cadenza scaglionata nelle settimane successive, prenderanno il via gli sportelli ‘Risposta Casa’ previsti dalla Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. La funzione degli sportelli, circa una trentina in tutto il territorio regionale, coordinati dai rispettivi tavoli territoriali, è dare un servizio ai cittadini, raccogliendo direttamente dagli utenti le loro esigenze abitative e al contempo le offerte provenienti dal territorio, sia da enti pubblici che privati.



«L'avvio degli sportelli è il passaggio strategico decisivo per l'attuazione dell'architettura della riforma» conferma l'assessore alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro, sottolineando come «la loro operatività, oltre a costituire un servizio di prossimità al cittadino, renderà concreto il principio di una programmazione proveniente dal territorio e quindi capace di rispecchiare i reali bisogni dei cittadini e degli enti locali». Gli sportelli ‘Risposta Casa’ saranno aperti al pubblico e nella prima fase avranno esclusivamente il compito di raccogliere dati e fornire informazioni sui canali contributivi previsti dalla riforma, ma non assolveranno ai compiti - che restano in capo agli uffici regionali - di accogliere le domande di contributo. Gli operatori di ciascun sportello sono stati formati dalla Regione e potranno avvalersi dell'utilizzo di una applicazione online chiamata ‘RispostaCasa’, sviluppata da Insiel per la gestione e l'elaborazione dei dati raccolti.

Nella settimana che inizia il 6 febbraio entreranno in funzione. gli sportelli coordinati dal Tavolo 2 Carso Isontino, con sede a Monfalcone in via Crociera 14 (aperto martedì 9.30 - 12.30) e San Canzian d'Isonzo nel municipio di Largo Garibaldi, 37 (aperto giovedì 9.30 - 12.30); lo sportello del Tavolo 4 Canal del Ferro, con sede a Pontebba in via Pramollo, 16 (aperto martedì 14.30 - 16.30); lo sportello del Tavolo 6 della Carnia, con sede a Villa Santina, presso l'ufficio turistico in piazza Venezia (aperto giovedì 15 - 17); gli sportelli coordinati dal Tavolo 11 Natisone con sede a Manzano, nel municipio di via Natisone 34 (aperto mercoledì 9.30 - 12.30) e a Cividale del Friuli presso la sede delle politiche sociali del Comune, in piazzetta Chiarottini, n.5 (aperto lunedì 16 - 19); gli sportelli del Tavolo 14 del Tagliamento con sede a Casarsa della Delizia in Palazzo Burovich de Zmaievich, in via Risorgimento, n. 2 (con orario lunedì 15 - 17), a San Vito al Tagliamento, nella sede del servizio sociale del Sanvitese, in via Fabrici (aperto mercoledì 16 - 18) e a Spilimbergo nel municipio in piazzetta Giambattista Tiepolo, n. 1 (con orario martedì 15 - 17 giovedì 10.30 - 12.30); gli sportelli del Tavolo 15 Valli e Dolomiti friulane con sede a Maniago nel municipio in piazza Italia (giovedì 10.30 - 12.30) e a Travesio in municipio (giovedì 8.30 - 10); gli sportelli del Tavolo 16 del Livenza con sedi ad Aviano, in municipio in via Matteotti (aperto martedì 9 - 12) e a Sacile, in municipio (Venerdì 9 - 12); lo sportello del Tavolo 17 del Sile a Praturlone di Fiume Veneto nella sede dell'Ambito socio assistenziale, in piazza San Giacomo, n.1 (aperto martedì 10 - 12) e lo sportello del Tavolo 18 del Noncello con sede a Pordenone, nella sede della Provincia in largo San Giorgio, 12 (con orari lunedì 10 - 12.30 e giovedì 15 - 17.30).



Apriranno nella settimana che inizia il 13 febbraio gli sportelli coordinati dal Tavolo 3 Collio - Alto Isontino, con sedi a Gorizia, al piano terra del municipio (lunedì 10 - 12), a Cormons, nella sala riunioni del municipio (mercoledì 10 - 12 a settimane alterne) e a Gradisca d'Isonzo nel municipio (venerdì 10 - 12 a settimane alterne); lo sportello del Tavolo 5 Gemonese con sede a Gemona del Friuli in municipio (lunedì 15.30 - 17.30); gli sportelli del Tavolo 12 della Riviera Bassa friulana con sedi a Latisana, nel centro polifunzionale di via Carlo Goldoni, n. 22 (giovedì 10 - 13) e a Carlino in municipio, via Sante Bidin, 1 (lunedì 15 - 18); gli sportelli del Tavolo 13 Agro - Aquileiese con sedi a Cervignano del Friuli, in via Caiù (lunedì 9 - 13) e a Palmanova, al piano terra del municipio (venerdì 14 - 18).



A seguire, entro la fine del mese di febbraio, partiranno anche gli sportelli dei restanti cinque tavoli territoriali (Tavolo Giuliano, Tavolo del Torre, Tavolo del Friuli centrale, Tavolo del Medio Friuli e Tavolo Collinare).