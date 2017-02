Trieste batte la Fortitudo e sogna in grande

TRIESTE - Nell’anticipo televisivo l’Alma Trieste ha ragione della Fortitudo Bologna per 69 a 64. Grazie a questa vittoria, i giuliani raggiungono in vetta alla classifica Treviso e la Virtus Bologna (quest’ultima, però, deve ancora giocare due recuperi).

Una vittoria costruita nella terza frazione di gioco, dopo che nei primi due quarti il punteggio era rimasto in equilibrio. Green e Da Ros hanno portato Trieste fino al +11 al 28’ (54-43), ma nel finale gli ospiti hanno fallito per due volte in mano la tripla del pareggio sul 65-62 fallita da Knox e dall’ex Ruzier, dopodiché Baldasso, Green e Pecile hanno messo a segno i liberi che hanno segnato la fine della contesa.

ALMA PALLACANESTRO TRIESTE – KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA 69 – 64 (20-22, 33-31, 55-47)

ALMA PALLACANESTRO TRIESTE: Parks 12 (6/7), Bossi 4 (2/5), Coronica, Green 14 (5/7, 1/3 da tre, 1/2 tl), Pecile 15 (2/4, 1/3 da tre, 8/11 tl), Baldasso 7 (1/2, 1/2 da tre, 2/2 tl), Simioni, Da Ros 14 (3/8, 2/9 da tre, 2/5 tl), Cittadini 3 (1/2, 1/2 tl). N.E.: Schina, Ferraro, Deangeli. All. Dalmasson. Note: tiri da due 20/36, tiri da tre 5/24, tiri liberi 14/24.

KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA: Mancinelli 7 (3/5, 1/2 tl), Candi 7 (2/3, 3/3 tl), Legion 13 (5/8, 1/9 da tre), Ruzzier 9 (3/6, 1/3 da tre), Montano 6 (2/3 da tre), Gandini, Raucci 3 (1/2 da tre), Knox 15 (5/9, 5/7 tl), Italiano 4 (1/3, 2/2 tl). N.E.: Marchetti, Montanari, Costanzelli. All. Boniciolli. Note: tiri da due 19/38, tiri da tre 5/22, tiri liberi 11/14.