‘La Maria Farrar’ al ridottino del Miela

TRIESTE - Lunedì 6 febbraio il Teatro Miela inaugura il nuovo «ridottino», una sala di una cinquantina di posti adatta a un ascolto attento e raccolto e che darà la possibilità di ampliare ancora di più le proposte di Miela/Bonavventura. Sarà il teatro ‘On/Off’ con ‘La Maria Farrar’ di Manlio Marinelli con Sara Alzetta il primo spettacolo della nuova sala. Sara Alzetta, attrice triestina, ha studiato al Piccolo di Milano e all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e ora porta a Trieste, sua città natale, uno spettacolo crudo, denso e ‘polifonico’ che mette in luce la sua grande bravura. «È uno spettacolo di un'ora, c'è una sola attrice, io, e una sedia. Da un paio d'anni replico questo spettacolo. A Palermo l’ho replicato in due diverse stagioni, perché la prima era andata molto bene».

La storia

A Maria Farrar, infanticida rinchiusa in carcere e che per il suo crimine viene uccisa dalle altre detenute, Bertolt Brecht dedica una delle sue poesie più belle, che si conclude dicendo: «Voi, che partorite comode in un letto e il vostro grembo gravido chiamate ‘benedetto’, contro i deboli e i reietti non scagliate l'anatema. Fu grave il suo peccato, ma grande la sua pena. Di grazia, quindi, non vogliate sdegnarvi: ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri». Manlio Marinelli, giovane autore palermitano di stanza a Torino, apre il racconto che ne fa Brecht reinterpretandolo in senso mediterraneo, barocco. «Io ho riportato la storia in una periferia qualsiasi di una metropoli italiana, ai nostri giorni - racconta Marinelli - ma l'andamento non è descrittivo o narrativo, anzi la chiave è surreale e dalla voce dell'attrice scaturisce una moltitudine di personaggi». Maria Farrar diventa così una ragazza del proletariato torinese della prima emigrazione meridionale. Nel suo universo ristretto il prete è veneto, la «più baffuta delle sorelle suore del pio albergo» è meridionale come lei, le appare una Madonna modenese mentre un sorcio le parla in romanesco. Nella sua triste storia incontrerà anche uno psichiatra di Milano e un politico dalla fiera identità padana e diventerà preda dei salotti televisivi. Uno spettacolo divertente e terribile al tempo stesso e una grande prova d’attrice.