Rinviati per problemi tecnici i due show di Arturo Brachetti

TRIESTE - Le due date di 'Solo', one man show di Arturo Brachetti, in programma nei giorni di martedì e mercoledì 7 e 8 febbraio alla Sala Tripcovich di Trieste, sono rinviate a data da destinarsi a causa di sopravvenuti problemi tecnici che impediscono il regolare svolgimento dello spettacolo. Il rimborso dei biglietti venduti sarà possibile entro e non oltre il giorno 21 febbraio, nei punti dove è stato effettuato l’acquisto, presentando il biglietto originale.

Acquisto online

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità 'ritiro sul luogo dell’evento', il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 21 febbraio 2017. Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità 'spedizione tramite corriere espresso', il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 21 febbraio 2017 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico). Tutte le info su www.azalea.it.