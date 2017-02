'Sogno di Giulia': impegno del Comune nel sostenere la realizzazione del laboratorio di microbilogia

TRIESTE - Il Comune di Trieste sosterrà con azioni importanti il ‘Sogno di Giulia’, progetto che punta a mantenere vivi i desideri e le speranze di tanti giovani come Giulia Buttazzoni, la giovane che ha perso la vita investita da un'auto sulle strisce pedonali in via Marchesetti. La conferma è stata data lunedì 6 febbraio dal sindaco Roberto Dipiazza che, come promesso, ha visitato l'istituto «Deledda-Fabiani» di via Monte San Gabriele, incontrando la dirigente scolastica Tiziana Napolitano, il papà e la mamma di Giulia, insegnanti, personale, studenti e soprattutto i compagni della II B, la classe che Giulia frequentava.

Una delegazione di studenti

Dopo un primo incontro di poche settimane fa in Municipio, dove una delegazione di studenti e insegnanti aveva consegnato una petizione per promuovere e favorire interventi per la sicurezza dei pedoni sulle strade - appello prontamente accolto dal sindaco Dipiazza - l'incontro odierno ha permesso al primo cittadino di conoscere e approfondire le iniziative del 'Sogno di Giulia'. Il sindaco Dipiazza ha così confermato anche l'impegno del Comune di Trieste nel sostenere la realizzazione di un laboratorio di microbilogia, all'interno della zona scientifica dell'Istituto Deledda-Fabiani, da dedicare alla memoria di Giulia. Disponibilità e attenzione del Comune anche nel favorire iniziative dell'Istituto Deledda-Fabiani a favore dell'interscambio culturale tra studenti, con quei viaggi e quelle esperienze formative all'estero, tanto cari e apprezzati da Giulia e da molti suoi coetanei.