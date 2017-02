L’Ufficio Anagrafe cambia orari, ecco quelli nuovi

TRIESTE - Il Comune informa che a partire da giovedì 9 febbraio, in via sperimentale, l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Anagrafe, con sede in Passo Costanzi 2, al pianoterra, sarà il seguente: lunedì: dalle 8.30 alle 11; dalle 14 alle 16; martedì: dalle 8.30 alle 11; mercoledì: chiuso al pubblico; giovedì: dalle 8.30 alle 11; venerdì: dalle 8.30 alle 11.