Ubriaco, non lo fanno entrare al Bingo, oltraggia la polizia: romeno nei guai

TRIESTE - Nella serata del 7 febbraio la polizia di Stato di Trieste ha denunciato, in stato di libertà, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per non aver fornito indicazioni sulla propria identità, un cittadino rumeno, A.P.G., nato nel 1983, senza fissa dimora in città.

I fatti

In evidente stato di alterazione alcolica, all’uomo è stato vietato l’ingresso nella sala Bingo di piazza Goldoni. Ecco che è nato un diverbio con l’addetto alla sicurezza. È stato informato il 113 e sul posto è giunto il personale della squadra volante della Questura di Trieste. Gli agenti hanno sentito le parti, proprio in quell’occasione il 34 enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità, assumendo atteggiamenti e comportamenti molesti e oltraggiosi. Anche in Questura, dove è stato accompagnato più tardi, l’uomo ha manifestato la propria ostilità, lanciando alla fine su un tavolo la propria carta d’identità. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato.