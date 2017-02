Aggredisce l'ex moglie poi si scaglia sui carabinieri

TRIESTE – Prima molesta l’ex moglie, poi, vistosi scoperto, si avventa contro i carabinieri. Un 34enne albanese, da tempo residente a Trieste, è stato arrestato dai militari del Norm nella notte del 7 febbraio.

In seguito a una segnalazione, i carabinieri cono intervenuti nell’abitazione dove l’uomo stava malmenando l’ex compagna. Il 34enne, come riporta una nota dei carabinieri, ‘era in un evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche’. Appena ha visto i militari si è scagliato violentemente contro di loro, spintonandoli e opponendosi ai tentativi di essere bloccato.

Dopo una breve colluttazione, i carabinieri sono riusciti a ricondurlo alla calma e ad accompagnarlo in caserma, dove è stato dichiarato in arresto. L’uomo è stato quindi portato a casa in regime di arresti domiciliari.