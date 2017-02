Ferriera: Tar Fvg, no all'istanza sospensiva chiesta dal Comune Trieste

TRIESTE - Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha comunicato il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta dal Comune di Trieste avverso il decreto regionale n. 2955/16, con cui il competente servizio della Direzione Centrale Ambiente aveva accertato il completamento da parte di Siderurgica Triestina srl di una serie di adempimenti prescritti dall'Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Quello impugnato è l'atto dello scorso 22 dicembre, che la Direzione Ambiente aveva adottato in ottemperanza all'ordinanza Tar n. 567/16 resa nell'ambito del precedente giudizio promosso da Siderurgica Triestina contro la diffida del Comune di Trieste, intesa a limitare la produzione di ghisa alla misura di 34.000 tonnellate al mese, proprio sul presupposto che non risultava ancora concluso il procedimento di accertamento dell'avvenuta conclusione degli interventi prescritti dal citato decreto Aia.



Dalla Regione viene evidenziato come il Tar, nell'ordinanza, abbia rilevato la mancanza, allo stato, di un'apprezzabile fondatezza (fumus boni iuris) del ricorso del Comune, non essendo stati nemmeno contestati gli interventi strutturali all'altoforno. Sempre nell'ordinanza viene inoltre affermato come i prospettati rischi per la salute pubblica risultino smentiti dalle rilevazioni effettuate dall'Arpa.

Il Comune è stato altresì condannato alla rifusione delle spese a favore di Regione e Siderurgica.