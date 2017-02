Ecco come il Governo vuole distribuire i migranti sul territorio

TRIESTE - La proposta per un piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, elaborata dal ministero dell'Interno e datata dicembre 2016, è stata illustrata dall'assessore Gianni Torrenti alla VI Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Franco Codega (Pd).

Il documento tiene conto delle esperienze maturate in questi anni e delle disponibilità all'accoglienza che si sono manifestate finora, tenendo presente che ci sono variabili dovute sia ai luoghi (e alle situazioni) di provenienza che a problemi pratici e di carattere sociale. L'Italia ha avuto anno dopo anno incrementi significativi di presenze dovuti principalmente agli sbarchi dall'Africa, mentre quelli verso le isole greche hanno subito un drastico ridimensionamento grazie all'accordo con la Turchia.

In Fvg ci sono soprattutto afghani e pakistani

Gli arrivi in Friuli Venezia Giulia sono di persone prevalentemente afghane o pachistane, il 60% delle quali (dati 2016) trova accoglienza in prima istanza, mentre i ricorsi sono per la metà favorevoli alla Regione e per l'altra metà ai ricorrenti, cosicché alla fine si può dire che l'80% ha diritto all'asilo.

Ovviamente i primi rimedi passano per il rafforzamento e il potenziamento degli organici delle Commissioni, il che velocizzerebbe di molto i tempi delle risposte e si riuscirebbe a recuperare l'arretrato. Secondo punto, chiesto anche da alcuni magistrati, la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina. Terzo, l'aumento dei Tribunali specializzati in ricorsi, che oggi sono 13, nessuno in Fvg.

Tornando ai contenuti dell'articolata proposta di piano, essa si basa sulla garanzia di una ripartizione equilibrata dei posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, sia per il livello regionale e provinciale che per quello comunale. Il piano, declinato a livello regionale e provinciale, prevede una simulazione su un'accoglienza complessiva di 200.000 posti.

Ecco la distribuzione dei profughi

L'assessore Torrenti è quindi entrato nello specifico delle simulazioni e, in particolare sui criteri di ripartizione.

La fase iniziale consiste nell'individuare una prima modalità di ripartizione a livello regionale, che elimini il più possibile le disparità derivanti da criteri fondati unicamente su variabili demografiche dei Comuni; adottare un metodo condiviso e già applicato, a livello nazionale, in sede istituzionale anche in altre esperienze di ripartizione dei migranti; definire la distribuzione regionale di riferimento verso la quale tendere; sulla base di ciò, utilizzare come riferimento il Fondo nazionale politiche sociali (Fnps).

La seconda scelta focale riguarda la successiva modalità di ripartizione a livello comunale, che si basa sul coinvolgimento di tutti i Comuni italiani. Prevede di attribuire ai Comuni fino a 2.000 abitanti un numero fisso di 6 posti; a quelli oltre i 2.000 abitanti, esclusi i 14 Comuni capoluogo sede di Area metropolitana, verrebbero attribuiti i posti calcolati per ciascuna regione di appartenenza in fase di prima ripartizione regionale sulla base delle quote di accesso al Fondo (al netto dei posti già attribuiti ai Comuni piccoli e a quelli capoluogo sede di Area metropolitana). La distribuzione viene fatta utilizzando il rapporto (ogni 1.000 abitanti) tra il totale regionale dei posti per l'accoglienza e il totale regionale degli abitanti dei Comuni interessati. Ai 14 Comuni capoluogo sede di Area metropolitana vengono attribuiti 2 posti ogni 1.000 abitanti.