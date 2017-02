Sala Tripcovich : il Comune pensa all'abbattimento

TRIESTE – Sala Tripcovich addio? Pare proprio di sì. L’amministrazione comunale di Trieste ha intenzione di abbattere l’edificio (che avrebbe bisogno di massicci interventi di sistemazione) per fare spazio a un nuovo ingresso monumentale verso l’area del Porto Vecchio. Una decisione che sta creando grande fermento in città, visto che molti sono affezionati allo storico edificio, costruito nel 1936.

In molti vorrebbero rinnovare la sala e non abbatterla. Per rimetterla a nuovo, però, servirebbero 2 milioni di euro. Il sindaco Dipiazza ‘spinge’ per la demolizione, ma anche parti della sua stessa maggioranza non sono d’accordo. Il dibattito è aperto e, ne siamo certi, non si esaurirà in poche settimane.