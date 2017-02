Giorgia Meloni a Basovizza: "Dispiace l'assenza del Presidente Mattarella"

BASOVIZZA - In occasione delle celebrazione del Giorno del Ricorco, l'onorevole Giorgia Meloni si è recata a Basovizza. Proprio da lì ha postato sulla sua pagina Facebook: «Oggi in occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, sono alla cerimonia ufficiale alla foiba di Basovizza. Dispiace - si legge - l'assenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Perché il ricordo di quei figli d'Italia massacrati è doveroso, e perché ci ricorda che la nostra libertà non è scontata. Oggi come ieri - conclude - bisogna scegliere da che parte stare, se a difesa degli italiani o a subire i diktat stranieri. Noi non abbiamo dubbi da che parte stare".

Le parole scritte dall'onorevole arrivano all'indomani di un altro post affidato alla sua pagina ufficiale, nel quale Meloni ricordava che «Per il secondo anno consecutivo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà presente alla foiba di Basovizza e alle celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo della tragedia delle foibe e del dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Invitiamo il Capo dello Stato a ripensarci e a partecipare a questa ricorrenza istituita per legge dal Parlamento: se glielo chiede il popolo italiano non potrà tirarsi indietro».