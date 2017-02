Anziano svuota portafoglio a etiope e poi finge di averlo ritrovato: denunciato

TRIESTE – Trova un portafoglio, lo svuota, e poi finge di averlo ritrovato e lo riporta al bar vino al ritrovamento. È accaduto nei giorni scorsi alla stazione centrale di Trieste. Protagonista dell’accaduto un uomo di 79 anni, italiano. È stato proprio lui a trovare casualmente il portafoglio che era accidentalmente caduto al proprietario, un cittadino etiope che si trovava proprio nel bar interno della stazione.

Pensava di non essere ripreso

Trovato l’oggetto, l’anziano non ha subito restituito al legittimo proprietario o all’esercizio vicino al quale era stato rinvenuto, bensì lo ha raccolto ed è andato alla ‘ricerca’ di un angolo protetto dagli occhi vigili delle telecamere. Lì ha svuotato il taccuino di tutti i soldi e poi, dopo averlo in un primo momento abbandonato sulla sedia, ha finto di averlo appena trovato, consegnandolo al personale del bar, che prontamente a consegnato il portafoglio alla Polizia Ferroviaria. Gli Agenti della Polfer sono riusciti, dopo aver visionato le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, a ricostruire con precisione la dinamica della vicenda, identificando in breve tempo l’autore del furto. Per lui l’accusa è di furto aggravato.