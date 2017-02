Ferriera: la Regione bacchetta il Comune per i toni utilizzati

TRIESTE - «Tutte le azioni della Regione dimostrano che per noi la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è una priorità assoluta. Non ci lasceremo trascinare nella crociata politica lanciata dal Comune di Trieste». Lo ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente Sara Vito, commentando la conferenza stampa del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza dedicata alla Ferriera.

«E' inaccettabile qualunque allusione - ha continuato Vito - a presunti atteggiamenti di tutela da parte di un'Istituzione verso interessi imprenditoriali. Ed è gravissimo che un sindaco si esprima sui rapporti tra Regione e amministrazione comunale precedente utilizzando il termine 'connivenza', introducendo inoltre il dubbio che esse siano giunte al rilascio dell'Aia senza tener conto della salute dei cittadini. Con queste premesse, il richiamo a una leale collaborazione fra istituzioni lo fa la Regione, che invita il Comune a utilizzare toni più misurati e attenti».



Quanto alla richiesta di rivedere l'Aia, l'assessore Vito ha ricordato ancora una volta che «la legge prevede che il sindaco possa motivatamente richiedere la modifica dell'Autorizzazione, a fronte di circostanze nuove intervenute successivamente al rilascio dell'Aia. Come ribadito più volte, la modifica di un provvedimento amministrativo è un'attività tecnico-giuridica e non appartiene al campo della politica, né si avvia con una conferenza stampa: se il sindaco ha degli elementi nuovi e rilevanti, che richieda la modifica dell'Autorizzazione, motivandola. Tali elementi nuovi - conclude l'assessore - non si ritrovano nel documento dell'Arpa che, all'opposto, certifica un innegabile miglioramento, per quanto riguarda le polveri per l'anno 2016».