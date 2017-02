Conferenza della Società di Minerva: 17^ anno con Uni Ts

TRIESTE - E' giunta al diciassettesimo anno la collaborazione tra la blasonata e bicentenaria Società di Minerva (fondata nel 1810) e il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli studi di Trieste. Dal 2001 infatti viene organizzato un ciclo di conferenze dedicato alla storia dell'architettura e delle tecniche architettoniche che propone ricerche, tesi e studi curati da docenti, collaboratori, dottorandi e studenti, una modalità che permette al pubblico di avere un contatto diretto con insegnamenti e metodiche che si impiegano in ambito universitario.

Due i temi affrontati

Per il 2017 sono due i temi oggetto degli incontri, una ricerca condotta dalla prof.ssa Diana Barillari sulla sede delle Assicurazioni Generali progettata da Eugenio Geiringer (1886) e lo studio condotto da Milan Markovic per la tesi di laurea sull’edificio Italcantieri di Antonio Guacci che ha avuto come relatore il prof. Edino Valcovich e correlatrice la prof.ssa Barillari.

L’esposizione del lavoro di ricerca svolto per la tesi sarà preceduto da una rilettura di questa opera di Guacci condotta dal prof. Valcovich che offre una interpretazione innovativa.



Il ciclo di conferenze è curato dal prof. ing. Edino Valcovich e dalla prof.ssa Diana Barillari del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste.

L'ingresso è libero.