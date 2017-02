Al Bobbio in scena “Il Pesciolino D’oro” per il settore del Teatro per l’Infanzia e la Gioventù della Contrada

TRIESTE - In arrivo a Trieste per le amate rassegne dedicate ai bambini della Contrada una produzione Teatrino dei Fondi realizzata con il sostegno di Mibact, Regione Toscana, Comune di San Miniato, Comune di Fucecchio: 'Il Pesciolino d’oro'. Quella del Pesciolino d'oro di Puskin (o nella versione dei Fratelli Grimm) è una fiaba classica ricca di suggestioni narrative e tematiche.

La trama della fiaba e il suo insegnamento

Un giorno un vecchio pescatore, molto povero, getta le sue reti nel mare e quando le ritira a bordo vi trova impigliato un piccolo pesciolino del colore dell'oro in grado di parlare e di esaudire desideri, che lo supplica di essere liberato. Il vecchio pescatore acconsente, ma una volta tornato alla sua capanna la sua vecchia moglie lo costringerà a tornare in mare alla ricerca del pesciolino d'oro per chiedergli di esaudire i propri desideri. La vecchia moglie non si accontenterà di ciò che ha ottenuto e vorrà avere sempre di più, finché la sua stessa ingordigia la priverà di tutti i benefici acquisiti fino a quel momento grazie al pesciolino d'oro ed al vecchio pescatore.

Una fiaba che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici nella vita spesso sia sufficiente saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede e in ciò che ci circonda.

Lo spettacolo al Teatro Bobbio

Lo spettacolo racconta la fiaba, attraverso gli occhi e il ricordo del vecchio pescatore, con l’aggiunta di alcuni divertentissimi battibecchi tra il marito e la moglie e con il prezioso ausilio di una suggestiva scenografia che verrà di volta in volta trasformata, in barca, in casa, in palazzo ed in castello lasciando i piccoli spettatori pieni di stupore.

In scena al Teatro Orazio Bobbio l’adattamento teatrale di Enrico Falaschi con le scenografie e i pupazzi curati da Federico Biancalani, le musiche ed effetti sonori di Antonio Castello per la regia di Enrico Falaschi nelle date di domenica 19 febbraio alle 11, lunedì 20 e martedì 21 alle 10. Tutte le iniziative del Teatro per l’Infanzia e la Gioventù della Contrada godono del patrocinio del Comune di Trieste e della collaborazione di Bluenergy Group.

Informazioni: 040.390613; teatroragazzi@contrada.it; www.contrada.it.