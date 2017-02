Discriminazioni e razzismo nello sport: convegno a Trieste

TRIESTE - 'La lotta alle discriminazioni e al razzismo nello sport' è il titolo del convegno organizzato dal Garante regionale per i diritti della persona che si terrà a Trieste venerdì 17 febbraio, alle 16, nella sala Tiziano Tessitori del Consiglio regionale, al pian terreno del palazzo di piazza Oberdan 5. L'appuntamento rientra tra le iniziative in preparazione della Settimana internazionale contro il razzismo.



In una società sempre più multiculturale e multireligiosa deve poter svolgere un ruolo sociale, educativo, di promozione di un migliore benessere, ma anche valori di tolleranza, uguaglianza e inclusione sociale.



Ad aprire il convegno sarà il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop, cui seguiranno i contributi dell'assessore

regionale allo Sport Gianni Torrenti, del presidente del Comitato regionale del Coni Fvg Giorgio Brandolin, e di Walter Citti, Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione. Modererà Giovanni Marzini, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Fvg).



Nutrita la serie di argomenti che saranno sviluppati. Antonello De Oto, professore associato di diritto ecclesiastico italiano e comparato e diritto delle religioni dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, parlerà dei molteplici aspetti della lotta alla discriminazione e al razzismo nello sport; Fabio Spitaleri, professore aggregato di diritto del mercato unico e della concorrenza presso l'Università di Trieste, dell'attività sportiva nel diritto dell'Unione europea; Mauro Valeri, sociologo, funzionario presso l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar), delle discriminazioni

nell'accesso alla pratica sportiva per i giovani di seconda generazione; Cécile Kyenge, parlamentare europea, co-presidente dell'intergruppo 'Anti-Racism and Diversity', trarrà le conclusioni.