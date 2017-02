Jazz in Progress: Il Riccardo Morpurgo Mandala Trio

MONFALCONE - Tre grandi musicisti che dalla nostra regione sono ben conosciuti a livello nazionale e internazionale arrivano al Carso in Corso per Jazz in Progress, venerdì 17 febbraio alle 21 (ingresso libero). Riccardo Morpurgo al pianoforte, Alessandro Turchet al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria.

Un concerto anticonvenzionale che mescola stili, caratteri, emozioni

Il nome 'Mandala trio' trae ispirazione dai mandala buddisti e induisti: sono immagini geometriche usate per trovare l’equilibrio, l’essenza.

Alla forma classica della Suite si applica l'idea del Mandala (ogni strumento ha il proprio) per far coesistere in armonia ed equilibrio improvvisazione e brani originali. Ne risulta una storia narrata che scorre tra partiture complesse e piccole cellule o riff.

Un approccio affascinante che concilia con intelligenza le migliori attitudini artistiche di oriente e occidente.