Fasi finali degli Europei Under 21: potrebbe esserci anche Trieste

TRIESTE - Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l’assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi, insieme ai tecnici del Comune di Trieste, hanno accompagnato i delegati della Uefa e della Figc in un sopralluogo allo stadio Nero Rocco.

La visita delle delegazione è finalizzata all’individuazione della sesta città italiana per disputare le fasi finali degli Europei Uefa Under21 in programma nel 2019.

Gli stadi già individuati dai delegati sono quelli di Reggio Emilia, Bologna, Cesena, San Marino e Udine. I delegati Uufa e della Figc hanno visionato il campo di gioco, gli spogliatoi, le sale conferenze e riunioni e gli ambienti riservati a media. L’assessore Giorgio Rossi ha illustrato gli interventi già deliberati dal Comune relativi al rifacimento degli spogliatoi e all’installazione di tornelli di sicurezza e di impianti di video sorveglianza. Ai delegati è stato consegnato, inoltre, un dossier con i progetti e il crono programma degli altri interventi che si intendono compiere nel caso di una valutazione positiva dello Stadio Nereo Rocco, relativi al manto erboso e alle nuove sedute.



«Abbiamo presentato il nostro importante stadio – ha affermato il sindaco Roberto Dipiazza – e gli interventi già programmati per il nostro impianto. Sono soddisfatto della presentazione, ora aspettiamo il responso, visto che i delegati stanno valutando anche altre città». «Il nostro impegno – ha aggiunto l’assessore Rossi – è volto a far sì che la nostra città acquisti un respiro internazionale anche attraverso questi avvenimenti sportivi».