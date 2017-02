Raddoppiano i lavori al mercato coperto di via Carducci

TRIESTE - «Era il 1982 e dopo 35 anni un intervento del genere era necessario e doveroso». Lo ha detto l'assessore comunale al Commercio Lorenzo Giorgi intervenendo venerdì 17 febbraio ad una conferenza stampa, svoltasi in prossimità delle casette che operano provvisoriamente fuori dal Mercato coperto di via Carducci. Nel corso dell'incontro con i giornalisti – presenti anche il responsabile comunale dei Mercati Enrico Zuin e alcuni operatori - l'assessore Giorgi ha illustrato la strategia avviata e i passi fatti dall'Amministrazione comunale per valorizzare e ridare giusto decoro all'importante e storica struttura del Mercato coperto.

Riqualificazione, sanificazione e pittura

"Da agosto 2016 - ha detto - siamo partiti con la riqualificazione degli impianti elettrici, proseguendo con la sanificazione e pitturazione di tutta la parte alta della struttura, nonché con la posta di una speciale rete ornitologica (di oltre 400 mq) a campata unica, che risolverà l'annoso problema delle 'incursioni' dei colombi. Oltre a questo - ha proseguito Giorgi - i lavori raddoppiano e entro la prossima settimana saranno sanificati e ridipinti altri 4.500 mq di pareti interne al Mercato coperto, provvedendo quindi ad una generale pulizia straordinaria, che interesserà anche tutte le grandi vetrate e ridarà una nuova luce a tutta la struttura. E vista la chiusura per lavori, Giorgi ha anche confermato agli operatori la detrazione di un mese di canone di affitto.

200.000 euro di investimento

«L'intero intervento ha visto un investimento complessivo di circa 200 mila euro e consentirà - ha concluso l'assessore Giorgi - di riportare la struttura di via Carducci a fulcro per il mercato in centro città». La riapertura del rinnovato e riqualificato Mercato coperto è prevista per martedì 28 febbraio.

Trasferimento del mercato ittico e ortofrutticolo

Sempre nel corso dell'incontro, l'assessore Lorenzo Giorgi ha ribadito come il Comune di Trieste stia continuando a lavorare per cercare di trasferire il Mercato ittico all'interno del Magazzino 30 in Porto Vecchio e il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso dall'area di Campo Marzio all'area ex Duke in zona industriale.