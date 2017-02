Ferriera: i tecnici della Regione vaglieranno le richieste del Comune

TRIESTE - I tecnici della Regione prenderanno in esame il documento inviato dal Comune di Trieste e come sempre lo faranno con l'attenzione e gli approfondimenti dovuti a una questione di grande rilevanza per la città.



La richiesta di revisione dell'Autorizzazione integrata ambientale sulla Ferriera di Servola avanzata dall'amministrazione comunale ricade, infatti, sotto la competenza di organi tecnici, cui è deputato esprimere valutazioni oggettive, in base alle normative di riferimento, ai dati ufficiali disponibili e, naturalmente, alle prescrizioni dell'Aia.



La Regione ribadisce che in ogni fase del percorso seguito di concerto con tutti gli altri soggetti coinvolti ha avuto massima cura per gli aspetti relativi alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salute di cittadini e lavoratori, nonché ai livelli occupazionali. Anche in questa circostanza, come in passato, il principio di leale collaborazione istituzionale sarà rigorosamente rispettato.