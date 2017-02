Giuseppe Giacobazzi, ecco la nuova data dello spettacolo

TRIESTE - Analogamente a quanto successo per gli spettacoli di Angelo Pintus, anche lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, originariamente previsto per l’11 aprile alla Sala Tripcovich, trova nuova collocazione e avrà luogo il giorno 13 aprile al Politeama Rossetti di Trieste. La scelta è motivata dall’indisponibilità ormai nota della Sala Tripcovich a causa imprevisti e improrogabili lavori di ripristino agli impianti.

Come fare

Al fine di limitare ogni possibile disagio, gli spettatori già in possesso del biglietto per i precedenti spettacoli alla Tripcovich, saranno ricollocati nella nuova venue garantendo il rispetto della numerazione originale. Per chi fosse impossibilitato a partecipare alle nuove date il rimborso dei biglietti sarà possibile a partire da mercoledì 15 febbraio ed entro e non oltre il giorno 15 marzo nel punto dove è stato effettuato l’acquisto. Per gli acquisti avvenuti online sul circuito Ticketone rivolgersi al circuito stesso.

Ulteriori informazioni su www.azalea.it o chiamando lo 0431.510393.