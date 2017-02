Con i due punti di Forlì, l'Alma ritorna prima in classifica

TRIESTE - Vittoria in trasferta a Forlì e ritorno al primo posto in classifica, in coabitazione con Virtus Bologna e Treviso, per l’Alma Trieste.

Come vaticinato in settimana da coach Dalmasson, in Romagna è stata una battaglia per tutti e i 40 minuti di gioco per i biancorossi. I padroni di casa, ultimi in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza, sono rimasti a lungo in vantaggio nei primi tre quarti, ma l’Alma, trascinata da un irresistibile Parks (30 punti), è rimasta più lucida nel caldo finale conquistando i due punti in palio.

Unieuro Forlì - Alma Trieste 63-67 (19-14, 34-30, 47-45)

Unieuro Forlì: Melvin Johnson 19 (5/9, 2/7), Ogooluwa Adegboye 14 (4/11, 1/4), Riccardo Castelli 9 (1/4, 0/1), Ryan Amoroso 8 (3/5, 0/0), Michele Ferri 5 (1/2, 1/5), Davide Bonacini 4 (2/3, 0/0), Iba koite Thiam 2 (1/1, 0/0), Simone Pierich 2 (1/1, 0/1), Paolo Rotondo 0 (0/0, 0/0), Francesco Paolin 0 (0/0, 0/0). All. Valli. Note: tiri liberi 15/27, tiri da due 18/36, tiri da tre 4/18.

Alma Trieste: Jordan Parks 30 (11/13, 0/1), Matteo Da ros 13 (5/9, 0/1), Stefano Bossi 10 (3/5, 1/6), Andrea Coronica 7 (2/2, 1/1), Alessandro Cittadini 4 (2/5, 0/1), Andrea Pecile 2 (1/2, 0/2), Alessandro Simioni 1 (0/0, 0/1), Javonte damar Green 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Baldasso 0 (0/2, 0/2), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson. Tiri liberi 13/17, tiri da due 24/38, tiri da tre 2/16.