Open Day alla Bloom Coffee School: "A tutto caffè"

TRIESTE - Una giornata 'porte aperte' per scoprire la Bloom Coffee School, la scuola di formazione sul caffè promossa da Imperator, e per visitare in anteprima gli spazi di Campo del Belvedere 6 a Trieste, appositamente allestiti per ospitare i corsi nelle seguenti aree: Barista Bartending; Brewing; Caffè Verde & Analisi sensoriale.

Questo il programma dell'Open Day della Bloom Coffee School, in calendario sabato 25 febbraio dalle 10.30 alle 12.

Ingresso libero

Un Open Day a ingresso libero e dedicato a tutti: aziende, operatori e professionisti del settore, amanti del caffè e semplici curiosi. Si potranno scoprire i programmi della Scuola, che approfondiscono i vari aspetti del ciclo produttivo del caffè: la botanica, la tostatura, l'assaggio, la preparazione del caffè espresso e gli altri metodi di estrazione. I partecipanti potranno inoltre informarsi sulla Foundation Week, la settimana di apertura delle lezioni alla Bloom Coffee School che prevede tre moduli base del Coffee Diploma System di Specialty Coffee Association, il principale sistema formativo accreditato e riconosciuto al mondo nel settore del caffè.

Corsi dall'1 al 3 marzo

Dall'1 al 3 marzo, sarà possibile frequentare i corsi Introduzione al caffè, Barista Skills e Brewing e avere così rispettivamente una prima infarinatura specifica sul mondo caffeicolo, sulle competenze necessarie per gestire da professionista le varie operazioni dietro una macchina di caffè espresso, i diversi metodi di preparazione del 'caffè a filtro' manuale. Trainer di questi primi tre moduli saranno Alberto Polojac, responsabile acquisti e qualità 'Imperator', trainer autorizzato Specialty Coffee Association e q grader, che avrà il ruolo di Direttore della didattica della Bloom Coffee School, Davide Spinelli, trainer autorizzato Specialty Coffee Association e Ivo Filigi, Barista Trainer.

La Bloom Coffee School

La Bloom Coffee School rappresenta un nuovo progetto di punta per 'Imperator', realtà che da oltre 60 anni seleziona e importa caffè verde dalle migliori piantagioni al mondo. Con la Scuola, 'Imperator' conferma ancora una volta l'importanza che dà alla formazione intesa come mezzo per agevolare la diffusione della 'cultura del caffè', contribuire alla crescita professionale degli operatori del settore, al miglioramento della qualità del caffè per il consumatore finale e più in generale alla promozione del consumo consapevole di caffè di qualità.

«L'impostazione della Bloom Coffee School è rigorosa e al contempo fresca, positiva e coinvolgente, come attesta il termine 'Bloom' che rimanda alla 'fioritura', cioè al periodo di avvio di un percorso di nascita o meglio di 'rinascimento'. Un vocabolo che da tempo sto utilizzando applicato al caffè per mettere in evidenza i nuovi trend. 'Bloom' definisce inoltre uno dei momenti fondamentali nella preparazione del caffè, quello di preinfusione, cioè la fase in cui tutti gli aromi racchiusi dalla polvere di caffè 'prendono vita' e 'sbocciano'! - ha affermato Alberto Polojac, responsabile acquisti e qualità 'Imperator' e Direttore della didattica della Bloom Coffee School – Ho appositamente scelto il nome School rispetto ad altri, già in voga, per rendere evidente che si tratta di un approccio più sperimentale e creativo, che parte dalle basi e che al contempo vuole avere un respiro internazionale. Attraverso il progetto Bloom Coffee School, 'Imperator' intende infatti contribuire a ribadire il ruolo internazionale di Trieste come 'Capitale del Caffè' e ad attirare persone dal Friuli Venezia Giulia, da tutto il Nord Est, ma anche dall'Europa Centro Orientale».

Per ulteriori informazioni: www.bloomcoffeeschool.it, hello@bloomcoffeeschool.it, +39 040 364404