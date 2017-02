Collaboratrice domestica arrotondava rubando nelle abitazioni: colta in flagrante

TRIESTE - Era ritenuta una fidata collaboratrice domestica, che aveva accesso alle abitazioni di alcune vittime, legate tra loro da vincolo di parentela. Tuttavia, la sparizione di contanti e preziosi - ammanchi sono avvenuti in diverse circostanze, dilazionati nel tempo e senza che fossero stati rilevati segni di effrazione - aveva fatto sorgere sospetti sulla donna, una cittadina romena, A. S., del 1986, residente a Trieste. Le indagini avviate nell’immediato, hanno consentito di verificare come l’indagata, approfittando dell’assenza dei datori di lavoro, sola in casa, abbia effettuato più prelievi di preziosi e contanti.

Colta in flagrante

Nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio, pertanto, gli investigatori della squadra mobile hanno effettuato un appostamento nei pressi dell’abitazione della vittima, sottoponendo la donna a un controllo, non appena la 31enne si apprestava a uscire dall’immobile. La verifica ha portato al rinvenimento, all’interno del portafogli, di un bracciale in oro da donna e una barretta in oro. La refurtiva è stata immediatamente riconosciuta dai legittimi proprietari, che hanno anche precisato che ormai erano gli unici preziosi rimasti in casa, dopo i precedenti furti.

Gli altri oggetti

A seguito del ritrovamento, gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione della donna, dove sono stati rinvenuti altri monili della vittima, ma anche numerosi oggetti dei quali l’indagata non ha saputo giustificarne la provenienza: si tratta di orecchini dei quali uno con brillante rosa, un ciondolo in metallo giallo a forma di cuore con brillante, diversi anelli, un braccialetto in metallo bianco con maglie a sfere e ciondolo a forma di cuore, un Rolex in metallo bianco, con cassa rotonda e quadrante bianco.

Domiciliari

Sulla scorta degli elementi raccolti, la giovane romena è stata arrestata e posta ai domiciliari a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Trieste che coordina le indagini. In quanto ai preziosi, la polizia di Trieste ha diffuso le immagini degli oggetti rinvenuti, così da consentire ai legittimi proprietari di contattare gli uffici della squadra mobile di Trieste, in particolare la sezione ‘reati contro il patrimonio’.