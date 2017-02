Proseguono al teatro Miela le serate cinema&moda collezione primavera estate

TRIESTE - Marc Jacobs è uno stilista statunitense, a metà degli anni ’80 ha frequentato la prestigiosa Parsons School of Design di New York dove gli sono stati assegnato i premi più prestigiosi. Sensibile alla scena giovanile, creativa e musicale, negli anni '90 invade le passerelle con la moda grunge, maglieria colorata, flanella larga, sovrapposizione di camice, All Stars e Doc Martens, creando non poche polemiche. Ma proprio per il suo particolare stile creativo che guarda alla street fashion americana nel ’97, la prestigiosa Maison Francese Luis Vuitton chiama Marc Jacobs alla direzione artistica.



Jacobs è stato il direttore artistico per Louis Vuitton dal 1997 al 2013.

Jacobs ha guidato Vuitton in collaborazioni di rilievo come Stephen Sprouse's graffiti borse, Takashi Murakami's olor pastello accessori, e il primo prêt-à-porter con la Louis Vuitton imprimatur.

Le sue linee di abbigliamento, Marc Jacobs e la meno costosa linea Marc by Marc Jacobs, creata nel 2000, sono estremamente popolari.

Il museo Les Arts Décoratif di Parigi gli dedica una lunga mostra celebrativa da marzo a settembre 2012.

Il 2 ottobre 2013, subito dopo la sfilata, viene ufficializzata la fine del rapporto tra Marc Jacobs e Louis Vuitton.

Oggi Marc Jacobs è riconosciuto tra gli stilisti più importanti al mondo, molto raffinata e creativa la sua Haute Couture indossata e desiderata dalle stars del cinema e della musica in occasione di red carpet e concerti.

'Marc Jacobs e Louis Vuitton', un film di Loïc Prigent; con Marc Jacobs, Marilyn Manson, Uma Thurman, Wes Anderson, Winona Ryder, Diane Kruger, Alexander Payne, Salma Hayek; Francia; 2007; 75’. Lingua originale con sottotitoli in italiano.