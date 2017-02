Nuovo semaforo tra le vie San Spiridione e San Nicolò

TRIESTE – E’ attivo da qualche giorno il nuovo impianto semaforico realizzato in via San Spiridione, all’intersezione con via San Nicolò. L’obiettivo è quello di consentire ai pedoni di attraversare l’incrocio con una regolamentazione temporale, facilitando così anche il flusso di traffico. Fin’ora, infatti, l’attraversamento avveniva in modo casuale, determinando continui ‘stop&go’ (fermata e ripartenza) dei veicoli in corrispondenza delle strisce pedonali, con conseguente possibile formazione di code.

Le fasi semaforiche dell’impianto sono state attentamente studiate, di concerto con i tecnici di AcegasApS Amga, in funzione dei reali flussi veicolari circolanti e sono state coordinate con quelle degli impianti semaforici già presenti a monte e a valle degli incroci oggetto d’intervento.

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale provvederà a monitorare il corretto funzionamento del nuovo impianto semaforico, al fine di poter adottare i più opportuni provvedimenti correttivi che dovessero rendersi necessari.

La realizzazione del nuovo impianto semaforico di via San Spiridione si colloca all’interno di un progetto che prevede la semaforizzazione di tre attraversamenti pedonali nel cuore del centro storico e precisamente in corrispondenza di via Canalpiccolo/via Cassa di Risparmio (impianto semaforico già realizzato e attualmente in funzione); via San Nicolò/via Roma (impianto semaforico in fase di realizzazione, i lavori sono in corso); via San Nicolò/via San Spiridione.