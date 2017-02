Un’avventura da scrivere insieme: nasce Fvg Experience

FVG - «È una grandissima emozione annunciarvi che è nato il blog dove le esperienze più belle e inconsuete da vivere in Friuli Venezia Giulia sono suggerite e raccontate dalla sua gente, da chi ama da sempre questa terra variopinta, wild e autentica». Comincia così il post con cui PromoTurismoFVG annuncia il nuovissimo Fvg Experience. «È un racconto che si arricchisce di giorno in giorno di nuovi 'ambasciatori', nuovi storyteller che vi portano per mano, con delicatezza e passione, dentro «avventure» assaporate con la propria pelle, accarezzate con i propri occhi, respirate in carne e ossa. Buon viaggio. Ed è solo l’inizio».

Il progetto

Come lo scorso dicembre avevamo anticipato, infatti, il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia a lanciare una nuova campagna di comunicazione e promozione turistica finalizzata ad aiutare i turisti a scoprire il territorio attraverso gli occhi di chi lo conosce meglio: gli abitanti stessi del Friuli Venezia Giulia. PromoTurismoFVG porta avanti una strategia che mette al centro la gente del Friuli Venezia Giulia come fonte di ispirazione per turisti e viaggiatori per dare consigli di viaggio e suggerire esperienze da vivere in regione. E lo fa, prima in Italia, attraverso un progetto che prevede una prima fase di ricerca e selezione di ambasciatori - chiamati ambassador nel mondo del web - del territorio regionale, che si sentono di poter essere testimonial e portavoce di una particolare esperienza da mettere in pratica in regione. Dalla 'raccolta' di tutte queste esperienze nasce il nuovo blog, dove è possibile trovare gli aspetti più autentici della destinazione.