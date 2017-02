Il Tar del Fvg ha azzerato gli arretrati

TRIESTE - Il Tar del Friuli Venezia Giulia «non ha arretrati e, dunque, possiamo dire che la missione è compiuta»: lo ha detto il presidente del Tar, Umberto Zuballi, alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. «Si tratta del dato che ci rende più orgogliosi», ha continuato Zuballi, che ha sottolineato come all'inizio del gennaio scorso le «cause pendenti erano oltre 560».

Per Zuballi, «considerando che una settantina di cause saranno giudicate perenti, il numero delle pendenze è di fatto pari a quello dei ricorsi presentati, che nel 2016 sono stati 511». Zuballi ha inoltre evidenziato che gli arretrati si riferiscono esclusivamente a cause del 2015 e del 2016, «una situazione - ha aggiunto - che non esito a definire buona».

«Non possiamo dimenticare - ha ammonito Zuballi - che c'è un numero di ricorsi non presentati dai cittadini a causa dei costi eccessivi delle pratiche: si tratta di una vera ingiustizia, così come la riduzione degli appelli, che calano a propria volta a causa dei costi».